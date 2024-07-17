Адель планирует выступить в Мюнхене с концертами, а уже после них отдохнуть от музыкального творчества. В ближайшее время фанам можно не ожидать новой музыки от артистки.
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У меня вообще нет никаких планов на новую музыку. Я хочу сделать большой перерыв после этого и думаю, что хочу заняться другими творческими вещами. Просто на какое-то время,
– заявила Адель.
Артистка планирует вернуться в Лас-Вегас и жить в своей резиденции до ноября. Впоследствии она вернется в Великобританию, ведь Лондон остается ее домом.
"Я скучаю по тому, что было до того, как я стала известной. Больше всего, пожалуй, по неузнаваемости на улицах. Однако тот факт, что людям нравится мой голос и песни, довольно странный, поэтому не думаю, что когда-то привыкну с этим. Поэтому, оно того стоит... Просто необходимо прийти к балансу", – заметила Адель.
- Певица уже не впервые берет паузу в музыкальном творчестве и карьере. В 2011 году она отменила концерты из-за того, что должна была перенести операцию на голосовых связках.
- Еще одна пауза началась в июле 2016 года. Еще через три года Адель заявила, что уходит со сцены. Тогда она родила сына, поэтому решила посвятить время его воспитанию.
- В 2021 году артистка вернулась на сцену, выпустила хит Easy on Me и новый альбом.