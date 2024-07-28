В 2023 году распространились слухи о помолвке исполнительницы с ее избранником, Впрочем сплетни оказались неправдивыми. Однако, теперь Адель, вероятно, получила предложение от возлюбленного выйти за него замуж.

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Об этом сообщил инсайдер, который опроверг предположениям фанатов британки о ее свадьбе с агентом. 25 июля, Рич Пол сделал предложение певице, которая согласилась стать его женой. По словам источника, процесс состоялся в Лондоне, родном городе артистки.

Адель было очень смешно с того, что все ее фанаты считали, что они с Ричем уже женаты. Рич планировал, что предложение будет в ее родном городе, и подарил ей фантастическое кольцо с бриллиантом в четыре карата,

– поделился инсайдер.

Пару застали в компании друг друга возле ресторана. В то же время на руке Адель можно увидеть большое кольцо, которое певица получила, вероятно, от Пола. Как заверил инсайдер, звезды планируют громко отпраздновать свадьбу в конце следующего года.

Стоит отметить, что Адель и Рич пока официально не прокомментировали свое бракосочетание.

Напомним, Адель познакомилась с возлюбленным на одной из вечеринок. В конце 2022 года, когда Пол праздновал 41-й день рождения, певица проводила концерт. Во время выступления она со сцены трогательно поздравила любимого и спела ему Happy Birthday.