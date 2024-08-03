Адель вийшла на сцену в Мюнхені у вишуканій темно-синій сукні з довгим шлейфом. Через проливний дощ її вбрання вбирало воду.

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Артистка була змушена призупинити своє вечірнє шоу, щоб зняти шлейф своєї сукні. Вона попросила допомоги у своїх бек-вокалісток.

Принаймні, не грім і блискавка. Я дивилася прогноз погоди, і там йшлося про те, що до моменту шоу дощу не буде, тому я подумала: "Нумо я одягну цю сукню з цим величезним шлейфом". Ця сукня досить складна,

– сказала Адель зі сцени.

Напередодні Адель довелось скасувати генеральну репетицію через штормове попередження.

Зауважимо, Адель виступить з кількома вечірніми концертами у Мюнхені, після яких поставить на паузу свою музичну кар'єру. Співачка заявила, що найближчим часом вона хоче відпочити від творчості й зайнятися іншими справами у рідному Лондоні.