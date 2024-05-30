"Не тільки розграбували квартиру": росіяни вкрали пісню ексучасника ТНМК, присвячену доньці

Колишній учасник ТНМК Діля 4 роки тому створив пісні, які присвятив своїй донечці. Росіяни укотре показали свою ницість, вкравши композицію.

Діля (справжнє ім'я – Едуард Приступа) розповів про злочин на особистій сторінці. Це вже не вперше росіяни завдають йому болю.

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Музикант розповів, що його пісню Ma fille je t'aime росіяни вкрали та опублікували на одному з піратських сайтів. Ба більше, вони цинічно помістили трек у категорію "русская поп-музыка". Насправді ж це композиція-колискова, присвячена донечці колишнього учасника ТНМК.

Вони не тільки розграбували і рознесли мою квартиру в Гостомелі, зруйнували моє життя, як і життя мільйонів українців, але… Вони не тільки вбили мою матір, бо їм мало…. Вони ще і ганебно вкрали мою франкомовну колискову, яку я присвятив своїй донечці,

– написав Діля.



Росіяни вкрали трек українського музиканта / Фото з інстаграму Ділі

Діля – Ma fille je t'aime: слухайте пісню онлайн

Росіяни не вперше крадуть українські пісні