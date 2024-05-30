Діля (справжнє ім'я – Едуард Приступа) розповів про злочин на особистій сторінці. Це вже не вперше росіяни завдають йому болю.
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Музикант розповів, що його пісню Ma fille je t'aime росіяни вкрали та опублікували на одному з піратських сайтів. Ба більше, вони цинічно помістили трек у категорію "русская поп-музыка". Насправді ж це композиція-колискова, присвячена донечці колишнього учасника ТНМК.
Вони не тільки розграбували і рознесли мою квартиру в Гостомелі, зруйнували моє життя, як і життя мільйонів українців, але… Вони не тільки вбили мою матір, бо їм мало…. Вони ще і ганебно вкрали мою франкомовну колискову, яку я присвятив своїй донечці,
– написав Діля.
Росіяни вкрали трек українського музиканта / Фото з інстаграму Ділі
Діля – Ma fille je t'aime: слухайте пісню онлайн
Росіяни не вперше крадуть українські пісні
- Дружина пропагандиста Пєскова Тетяна Навка вкрала пісню Христини Соловій "Тримай". Вона використала її для цинічного льодового шоу "Вечори на хуторі". Трек переклали російською мовою.
- Росіяни вкрали пісню Кузьми Скрябіна "Мам". Дмітрій Швєц переспівав композицію, поклавши в основу абсурдний кліп з російськими мобілізованими солдатами. Так званий артист зробив ще кілька каверів на треки гурту "Скрябін" та "Антитіл".
- Жителі країни-агресора вирішили привласнити собі пісню України на Євробачення-2021 SHUM, яка стала світовим хітом. Вони переклали композицію російською.