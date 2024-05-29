Український артист 29 травня випустив сміливу композицію, а також кліп на неї. Володимир Дантес вирішив підняти важливу соціальну тему у своєму новому релізі.

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У деяких стосунках метелики в животі перетворюються на погрози, а обіцянки у порожні та грубі слова. Саме про такі токсичні взаємини, де один партнер користується іншим, розповідає пісня Дантеса.

Володимир Дантес у треку зауважує, що перші дзвіночки майбутнього насилля не сприймаються серйозно і романтизуються як прояви палкого кохання. Але це найбільша помилка у стосунках. "Дура" – це заклик до усіх жінок усвідомити свою цінність та розірвати коло приниження.

Набридло усвідомлювати, як в суспільстві люди досі нормалізують жахливе ставлення партнерів одне до одного, називаючи це пристрастю або ж особливостями характеру. Стереотип про те, що потрібно потерпіти, полюбити та прийняти людину такою, як вона є, і врешті-решт віддати себе на знищення партнеру через щирі почуття – має померти,

– підкреслив Володимир Дантес.

Співак додав, що кохання – це про повагу та довіру, але ніколи не про насильство. Своєю піснею він завуальовано просить усіх припинити ідеалізувати подібні стосунки та виходити з них попри будь-які слова партнера.

Як у мережі реагують на новий кліп Дантеса

Прихильники вже відгукуються про нову композицію українського виконавця. Українці помічають трансформацію та зміни в музичному стилі Володимира Дантеса та хвалять його за правильні сенси у піснях.