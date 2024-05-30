Диля (настоящее имя – Эдуард Приступа) рассказал о преступлении на личной странице. Это уже не впервые россияне причиняют ему боль.
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Музыкант рассказал, что его песню Ma fille je t'aime россияне украли и опубликовали на одном из пиратских сайтов. Более того, они цинично поместили трек в категорию "русская поп-музыка". На самом же деле это композиция-колыбельная, посвящена дочери бывшего участника ТНМК.
Они не только разграбили и разнесли мою квартиру в Гостомеле, разрушили мою жизнь, как и жизнь миллионов украинцев, но... Они не только убили мою мать, потому что им мало.... Они еще и позорно украли мою франкоязычную колыбельную, которую я посвятил своей дочери,
– написал Диля.
Россияне украли трек украинского музыканта / Фото из инстаграма Дили
Диля – Ma fille je t'aime: слушайте песню онлайн
Россияне не впервые воруют украинские песни
- Жена пропагандиста Пескова Татьяна Навка украла песню Кристины Соловий "Держи". Она использовала ее для циничного ледового шоу "Вечера на хуторе". Трек перевели на русский язык.
- Россияне украли песню Кузьмы Скрябина "Мам". Дмитрий Швец перепел композицию, положив в основу абсурдный клип с российскими мобилизованными солдатами. Так называемый артист сделал еще несколько каверов на треки группы "Скрябин" и "Антител".
- Жители страны-агрессора решили присвоить себе песню Украины на Евровидение-2021 SHUM, которая стала мировым хитом. Они перевели композицию на русский язык.