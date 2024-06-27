Окрім Джамали, загарбники позбавили ще 110 українців майна на тимчасово окупованому півострові Крим. Своїми діями росіяни вкотре довели свої безсердечність та цинізм.

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Виконавиця бачила новину про позбавлення її батьківського будинку в Криму. За словами артистки, ця інформація збентежила всю родину та є дуже болісною для неї. Співачка не може усвідомити, що у цивілізованому світі таке може відбуватися.

Спершу окуповують територію, а потім забирають там усе?! Це – репресії, це – депортація у сучасності! Це ще раз демонструє самочинство, яке коїть російська влада,

– зазначила артистка.

Джамала поділилася, що майно належить безпосередньо її батькам, які будували його понад двадцять років. Сім'я виконавиці чесним трудом заробляла на власне помешкання. Однак, артистка досі не розуміє, чому росіяни знущалися з батьків, якщо саме її оголосили у розшук.

Я не мовчатиму, це точно. Якщо змовчу, росіяни прийдуть до інших кримських татар, до всіх українців на окупованих територіях, щоб і далі чинити свавілля,

– запевнила Джамала.

Росіяни оголосили Джамалу в розшук: що відомо