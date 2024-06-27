Кроме Джамалы, захватчики лишили еще 110 украинцев имущества на временно оккупированном полуострове Крым. Своими действиями россияне в очередной раз доказали свои бессердечность и цинизм.

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Исполнительница видела новость о лишении ее родительского дома в Крыму. По словам артистки, эта информация смутила всю семью и является очень болезненной для нее. Певица не может осознать, что в цивилизованном мире такое может происходить.

Сначала оккупируют территорию, а потом забирают там все?! Это – репрессии, это – депортация в современности! Это еще раз демонстрирует самоуправство, которое творит российская власть,

– отметила артистка.

Джамала поделилась, что имущество принадлежит непосредственно ее родителям, которые строили его более двадцати лет. Семья исполнительницы честным трудом зарабатывала на собственное жилье. Однако, артистка до сих пор не понимает, почему россияне сделали вред родителям, если именно ее объявили в розыск.

Я не буду молчать, это точно. Если промолчу, россияне придут к другим крымским татарам, ко всем украинцам на оккупированных территориях, чтобы и дальше творить произвол,

– заверила Джамала.

Россияне объявили Джамалу в розыск: что известно