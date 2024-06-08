Про таке рішення окупаційної влади повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, пише Show 24. Джамала наразі не відреагувала на ці заяви.

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Спікер так званого російського парламенту Криму Владімір Константинов заявив про новий пакет майна, який збираються вкрасти у людей. Це активи 110 українських фізичних та юридичних осіб. До їхнього списку потрапила співачка Джамала.

Серед людей, майно яких потрапляє під націоналізацію, згадується і Сусана Алімівна Джамаладінова, відома як співачка Джамала,

– мовиться у заяві.

Нагадаємо, раніше окупанти збиралися відібрати у Софії Ротару право власності на готель Villa Sofia, що в Криму. Причиною назвали підтримку співачкою українських Збройних Сил.

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