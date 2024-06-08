Про таке рішення окупаційної влади повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, пише Show 24. Джамала наразі не відреагувала на ці заяви.
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Спікер так званого російського парламенту Криму Владімір Константинов заявив про новий пакет майна, який збираються вкрасти у людей. Це активи 110 українських фізичних та юридичних осіб. До їхнього списку потрапила співачка Джамала.
Серед людей, майно яких потрапляє під націоналізацію, згадується і Сусана Алімівна Джамаладінова, відома як співачка Джамала,
– мовиться у заяві.
Джамалу також оголосили в розшук у Росії
- У квітні 2020 року Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Вже у жовтні 2023 року її подали у розшук за кримінальною статтею через допис артистки про звірства російських загарбників у Бучі.
- Вже через місяць Джамалу заочно заарештував московський суд. Співачка назвала це рішення абсурдним.