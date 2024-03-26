Новину про дискваліфікацію країни-агресора з конкурсу краси Вероніка Щипцова мала повідомити значно пізніше. Однак, довелося це зробити якомога швидше через цькування та погрози нашої представниці з боку Росії вже на іншому конкурсі краси.

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Як відреагувала голова "Міс Україна" на дискваліфікацію Росії

Вероніка Щипцова зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення оргкомітет одразу звернувся з листом та відеозверненням до організаторів з проханням не допускати країну-терориста до усіх конкурсів, з якими вони працюють.

У березні 2022 року, на початку війни, національний конкурс "Міс Україна" направив письмові та мої усні звернення у вигляді відео, з проханням дискваліфікувати Росію з усіх трьох конкурсів, ліцензіями яких ми володіємо: "Міс Світу", "Міс Земля", "Міс Інтернешнл". Ми дуже вдячні, що команда "Міс Світу" дослухались до наших звернень, та цього року країна агресор не була допущена до конкурсу

– повідомила Вероніка Щипцова.

До того ж голова конкурсу "Міс Україна" згадала про публічне цькування нашої представниці Мілени Мельничук вже на конкурсі "Міс Європа-2024". Щипцова висловила співчуття дівчині, яка стала жертвою погроз та образ.

Саме тому, для Вероніки було дуже важливо оприлюднити інформацію про дискваліфікацію Росії вже на "Міс Світу". Завдяки зусиллям голови та комітету, "Міс Україна-2023" Софія Шамія могла відчувати спокій вже на самому "Міс Світу".

Що сталося на конкурсі "Міс Європа-2024"