Новость о дисквалификации страны-агрессора с конкурса красоты Вероника Щипцова должна была сообщить значительно позже. Однако, пришлось это сделать как можно скорее из-за травли и угроз нашей представительницы со стороны России уже на другом конкурсе красоты.

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Вероника Щипцова отметила, что с начала полномасштабного вторжения оргкомитет сразу обратился с письмом и видеообращением к организаторам с просьбой не допускать страну-террориста ко всем конкурсам, с которыми они работают.

В марте 2022 года, в начале войны, национальный конкурс "Мисс Украина" направил письменные и мои устные обращения в виде видео, с просьбой дисквалифицировать Россию из всех трех конкурсов, лицензиями которых мы владеем: "Мисс Мира", "Мисс Земля", "Мисс Интернешнл". Мы очень благодарны, что команда "Мисс Мира" прислушались к нашим обращениям, и в этом году страна агрессор не была допущена к конкурсу,

– сообщила Вероника Щипцова.

К тому же председатель конкурса "Мисс Украина" вспомнила о публичной травле нашей представительницы Милены Мельничук уже на конкурсе "Мисс Европа-2024". Щипцова выразила сочувствие девушке, которая стала жертвой угроз и оскорблений. Именно поэтому, для Вероники было очень важно обнародовать информацию о дисквалификации России уже на "Мисс Мира". Благодаря усилиям председателя и комитета, "Мисс Украина-2023" София Шамия могла чувствовать спокойствие уже на самом "Мисс Мира".

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