"Міс Україна" Софія Шамія активно ділиться свіжими фото з підготовки до конкурсу краси. Днями учасниці відвідали Асоціацію добробуту армійських дружин (AWWA), де відбувся форум з питань можливості жінок та екологічної стійкості.
Цікаво Створювали під обстрілами: українка показала національний костюм на "Міс Світу 2023"
Новий образ "Міс України"
Для чергового заходу Софія Шамія обрала ніжний образ. Вона постала у пастельно-жовтій коктейльній сукні довжини міді з топом у вигляді корсета. Родзинкою аутфіту став синьо-жовтий головний убір з квітами й колосками від українського бренду YARADECO.
Образ українки доповнювали сережки-підвіски з камінцями, срібний браслет та білі мереживні туфлі-човники.
Софія Шамія / Фото з інстаграму Софії Шамії
На події Софія Шамія зробила спільне фото з представницею Молдови.
Софія Шамія з представницею Молдови / Фото з інстаграму Софії Шамії
Софія Шамія на конкурсі краси
- 17 лютого переможниця "Міс України 2023" відправилась до Індії – саме там, у Мумбаї, відбуватиметься черговий конкурс краси "Міс Світу". Вже наступного дня офіційно стартувала підготовка до конкурсу.
- Українка Софія Шамія не забула познайомити зі своїми суперницями та показала одне з перших фото з конкурсантками. Ще вона розповіла про сусідку – "Міс Грецію", яка говорить українською.
- Для "Міс України" вже створили національний костюм під назвою The forest song – "Лісова пісня". Вбрання розробляв харківський бренд MYVO, майстерні не раз доводилось працювати під обстрілами. Сукня зеленого кольору доповнюється масивною квіткою папороті позаду та великим жовтим вінком.