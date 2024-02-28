"Міс Україна" Софія Шамія активно ділиться свіжими фото з підготовки до конкурсу краси. Днями учасниці відвідали Асоціацію добробуту армійських дружин (AWWA), де відбувся форум з питань можливості жінок та екологічної стійкості.

Цікаво Створювали під обстрілами: українка показала національний костюм на "Міс Світу 2023"

Новий образ "Міс України"

Для чергового заходу Софія Шамія обрала ніжний образ. Вона постала у пастельно-жовтій коктейльній сукні довжини міді з топом у вигляді корсета. Родзинкою аутфіту став синьо-жовтий головний убір з квітами й колосками від українського бренду YARADECO.

Образ українки доповнювали сережки-підвіски з камінцями, срібний браслет та білі мереживні туфлі-човники.


Софія Шамія / Фото з інстаграму Софії Шамії

На події Софія Шамія зробила спільне фото з представницею Молдови.


Софія Шамія з представницею Молдови / Фото з інстаграму Софії Шамії

Софія Шамія на конкурсі краси

  • 17 лютого переможниця "Міс України 2023" відправилась до Індії – саме там, у Мумбаї, відбуватиметься черговий конкурс краси "Міс Світу". Вже наступного дня офіційно стартувала підготовка до конкурсу.
  • Українка Софія Шамія не забула познайомити зі своїми суперницями та показала одне з перших фото з конкурсантками. Ще вона розповіла про сусідку – "Міс Грецію", яка говорить українською.
  • Для "Міс України" вже створили національний костюм під назвою The forest song – "Лісова пісня". Вбрання розробляв харківський бренд MYVO, майстерні не раз доводилось працювати під обстрілами. Сукня зеленого кольору доповнюється масивною квіткою папороті позаду та великим жовтим вінком.