"Міс Україна" Софія Шамія активно ділиться свіжими фото з підготовки до конкурсу краси. Днями учасниці відвідали Асоціацію добробуту армійських дружин (AWWA), де відбувся форум з питань можливості жінок та екологічної стійкості.

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Для чергового заходу Софія Шамія обрала ніжний образ. Вона постала у пастельно-жовтій коктейльній сукні довжини міді з топом у вигляді корсета. Родзинкою аутфіту став синьо-жовтий головний убір з квітами й колосками від українського бренду YARADECO.

Образ українки доповнювали сережки-підвіски з камінцями, срібний браслет та білі мереживні туфлі-човники.



Софія Шамія / Фото з інстаграму Софії Шамії

На події Софія Шамія зробила спільне фото з представницею Молдови.



Софія Шамія з представницею Молдови / Фото з інстаграму Софії Шамії

Софія Шамія на конкурсі краси