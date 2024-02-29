Українка Мілена Мельничук розповіла, що цькування розпочалося ще до початку конкурсу краси. Їй на особистий номер почали дзвонити росіяни, називали нацисткою й звинувачували утому, що Україна розпочала війну.

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Що сталось на конкурсі "Міс Європа"

Вже під час конкурсу українку змушували фотографуватися з росіянкою, дівчатам давали однакові сукні та казали ставати поряд на сцені. Коли Мілена поскаржилась на це в інстаграмі, організатори залетіли в її номер з погрозами.

Мілена Мельничук також заявляє, що представниця Білорусі за 5 тисяч євро купила собі третє місце й сама в усьому зізналася. Тоді як Мінкульт Росії викупив перемогу за 20 тисяч євро, чим представниця країни-терориста безупинно вихвалялась перед іншими. Цю інформацію дівчина отримала від членів журі, менеджерів і конкурсанток.

За словами українки, вона розповіла лише невелику частину всього "пекла", що довелося їй пережити.

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Українка також виклала у мережу відео, де представниця Білорусі накидається на неї з погрозами, ймовірно, у нетверезому стані.

У тебе війна? А чи ти цицьками трусиш на конкурсі краси? Ось ти, Україно, яка каже "Білорусь – г*вно" та "Росія – г*вно". Україно, що ти голими цицьками вийшла трясти? Якого хр*ну ти приїхала на конкурс краси? Україно, до побачення. Ось через таких, як ти, починаються війни, – каже білоруска.

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Що відомо про цей конкурс

Конкурс краси "Міс Європа-2024" проходив з 15 до 25 лютого у Бейруті, столиці Лівану. Мало того, що Росію та Білорусь взагалі допустили до конкурсу як представниць держав-агресорів, росіянка Роза Гадієва перемогла. Друге місце посіла дівчина з Туреччини, третє – білоруска Ірина Максимович.

Мілена Мельничук на "Міс Європа" представила Україну. Вона з 14 років займається моделінгом, навчалась у коледжі культури, зараз здобуває освіту у Поліському національному університеті.