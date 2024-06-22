Це жорстко, – заплаканий Фіма Константиновський розповів про похорон колеги Іваненка
Джерело:ТСН. Наодинці
У 2023 році загинув актор "Ліги Сміху" Роман Іваненко, який воював на фронті. Його колега Фіма Константиновський зізнався, як пережив втрату друга.
Також комік висловився про стан іншого свого приятеля після осколкового поранення – Віктора Розового, який у ЗСУ. Ведучий зазначив, що періодично відвідує колегу, але подробиці реабілітації військового розголошувати не може.
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Фіма поділився, як пройшов похорон Романа. З щемом гуморист пригадав їхні спільні виступи на сцені та жарти. Однак, коміку довелося стикнутися з жорстокою реальністю – загибеллю Іваненка.
За словами Константиновського, він довго не міг оговтатися після смерті колеги. Під час розповіді ведучий не стримав сліз.
Пам'ятаю, як ми їздили до Кам'янця-Подільського, коли з "Нашого формату" загинув Ромка. Пам'ятаю, як вся команда стоїть, я пам'ятаю їх на сцені, а вони стоять на кладовищі. Це жорстко,
– зі смутком зізнався Фіма.
Фіма Константиновський про Романа Іваненка: дивіться відео онлайн
Що відомо про загибель Романа Іваненка
- Зірка "Ліги Сміху" пішов на війну добровольцем. Чоловік служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.
- 24 січня 2023 року він потрапив у російський полон з важким пораненням.
- 28 лютого Роман загинув під Вугледаром.
- Про загибель Іваненка повідомив його кум і капітан команди "Наш формат" Володимир Черняк. Тоді він був з рідними й оголосив, що "через декілька днів Рома буде вдома".
- 11 березня того ж року захисника України евакуювали "на щиті".
- У коміка залишилася дружина Катерина. Вони були разом 10 років.