Це жорстко, – заплаканий Фіма Константиновський розповів про похорон колеги Іваненка

У 2023 році загинув актор "Ліги Сміху" Роман Іваненко, який воював на фронті. Його колега Фіма Константиновський зізнався, як пережив втрату друга.

Також комік висловився про стан іншого свого приятеля після осколкового поранення – Віктора Розового, який у ЗСУ. Ведучий зазначив, що періодично відвідує колегу, але подробиці реабілітації військового розголошувати не може.

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Фіма поділився, як пройшов похорон Романа. З щемом гуморист пригадав їхні спільні виступи на сцені та жарти. Однак, коміку довелося стикнутися з жорстокою реальністю – загибеллю Іваненка.

За словами Константиновського, він довго не міг оговтатися після смерті колеги. Під час розповіді ведучий не стримав сліз.

Пам'ятаю, як ми їздили до Кам'янця-Подільського, коли з "Нашого формату" загинув Ромка. Пам'ятаю, як вся команда стоїть, я пам'ятаю їх на сцені, а вони стоять на кладовищі. Це жорстко,

– зі смутком зізнався Фіма.

Фіма Константиновський про Романа Іваненка: дивіться відео онлайн

Що відомо про загибель Романа Іваненка