Також комік висловився про стан іншого свого приятеля після осколкового поранення – Віктора Розового, який у ЗСУ. Ведучий зазначив, що періодично відвідує колегу, але подробиці реабілітації військового розголошувати не може.
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Фіма поділився, як пройшов похорон Романа. З щемом гуморист пригадав їхні спільні виступи на сцені та жарти. Однак, коміку довелося стикнутися з жорстокою реальністю – загибеллю Іваненка.
За словами Константиновського, він довго не міг оговтатися після смерті колеги. Під час розповіді ведучий не стримав сліз.
Пам'ятаю, як ми їздили до Кам'янця-Подільського, коли з "Нашого формату" загинув Ромка. Пам'ятаю, як вся команда стоїть, я пам'ятаю їх на сцені, а вони стоять на кладовищі. Це жорстко,
– зі смутком зізнався Фіма.
Фіма Константиновський про Романа Іваненка: дивіться відео онлайн
Що відомо про загибель Романа Іваненка
- Зірка "Ліги Сміху" пішов на війну добровольцем. Чоловік служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.
- 24 січня 2023 року він потрапив у російський полон з важким пораненням.
- 28 лютого Роман загинув під Вугледаром.
- Про загибель Іваненка повідомив його кум і капітан команди "Наш формат" Володимир Черняк. Тоді він був з рідними й оголосив, що "через декілька днів Рома буде вдома".
- 11 березня того ж року захисника України евакуювали "на щиті".
- У коміка залишилася дружина Катерина. Вони були разом 10 років.