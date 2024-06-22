Також комік висловився про стан іншого свого приятеля після осколкового поранення – Віктора Розового, який у ЗСУ. Ведучий зазначив, що періодично відвідує колегу, але подробиці реабілітації військового розголошувати не може.

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Фіма поділився, як пройшов похорон Романа. З щемом гуморист пригадав їхні спільні виступи на сцені та жарти. Однак, коміку довелося стикнутися з жорстокою реальністю – загибеллю Іваненка.

За словами Константиновського, він довго не міг оговтатися після смерті колеги. Під час розповіді ведучий не стримав сліз.

Пам'ятаю, як ми їздили до Кам'янця-Подільського, коли з "Нашого формату" загинув Ромка. Пам'ятаю, як вся команда стоїть, я пам'ятаю їх на сцені, а вони стоять на кладовищі. Це жорстко,

– зі смутком зізнався Фіма.

Фіма Константиновський про Романа Іваненка: дивіться відео онлайн

Що відомо про загибель Романа Іваненка