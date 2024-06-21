Частина українських артистів спочатку творила історію в тилу, а тепер – на фронті. Однак, не всім вдалося повернутися додому живими. Show 24 розкаже про шість артистів, які загинули на війні з Росією.

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Сергій Шкварченко

До початку повномасштабного вторгнення він був у складі ансамблю ім. П. Вірського. За життя чоловік отримав звання Заслуженого артиста України. Однак, війна з Росією внесла свої корективи у рід діяльності Сергія. У 2022 році він вступив до Збройних Сил, щоб боронити кордони України. Життя хореографа перервалося у грудні того ж року під час мінометного обстрілу.



Сергій Шкварченко / Фото з сайту Верховної Ради

Савелій Федан

Зірка шоу "Х-Фактор" з дитинства висловлював активну громадянську позицію. Він брав участь в патріотичних заходах в рідному Енергодарі, займався волонтерством і допомагав ЗСУ, куди згодом сам вступить. 21-річний хлопець від початку вторгнення пішов добровільно на фронт. Про смерть Савелія стало відомо у серпні 2023 року.



Савелій Федан / Фото з соцмереж артиста

Андрій Чепіль

Він був учасником кавер-гуртів Frisson Band та Smerichka. Також за життя чоловік грав на трембіті у фолькгурті "КораЛЛі". Андрій загинув у червні 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Музикантові було 29 років.



Андрій Чепіль / Фото з інстаграму гурту

Михайло Балахтарь

Протягом 19 років чоловік грав у гурті "Серцевий напад". Він був барабанником. Влітку 2023-го його мобілізували до ЗСУ. Військовий служив у десантно-штурмовій бригаді. Однак, у жовтні того ж року артист загинув внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині.



Максим Балахтарь / Фото з фейсбуку гурту

Данило Конончук

Музикант був засновником рок-гурту "ВИРІЙ" до початку вторгнення. У серпні 2022 року Данило вступив до лав ЗСУ. Однак, майже через рік він загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Чоловік отримав смертельну мінно-вибухову травму.



Данило Конончук / Фото з сайту Ніжинської міської ради

Давид Якушин

Музикант вправно володів грою на скрипці та сопілці. З початку вторгнення він став на захист України, вступивши до Збройних Сил. У липні 2022 року чоловік дистанційно закінчив Київську муніципальну академію музики ім. Р.М. Глієра. Втім, через рік, під час боїв на сході, його життя забрали росіяни.



Давид Якушин / Фото з соцмереж артиста

Усі ці артисти могли б продовжувати творити на благо України, якби не війна з Росією. Тому нам варто пам'ятати про героїв, які поклали життя за незалежність нашої країни.