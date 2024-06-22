Также комик высказался о состоянии другого своего приятеля после осколочного ранения – Виктора Розового, который в ВСУ. Ведущий отметил, что периодически посещает коллегу, но подробности реабилитации военного разглашать не может.
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Фима поделился, как прошли похороны Романа. Со щемящей болью юморист вспомнил их совместные выступления на сцене и шутки. Однако, комику пришлось столкнуться с жестокой реальностью – гибелью Иваненко.
По словам Константиновского, он долго не мог оправиться после смерти коллеги. Во время рассказа ведущий не сдержал слез.
Помню, как мы ездили в Каменец-Подольский, когда из "Нашего формата" погиб Ромка. Помню, как вся команда стоит, я помню их на сцене, а они стоят на кладбище. Это жестко,
– с грустью признался Фима.
Фима Константиновский о Романе Иваненко: смотрите видео онлайн
Что известно о гибели Романа Иваненко
- Звезда "Лиги Смеха" ушел на войну добровольцем. Мужчина служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.
- 24 января 2023 года он попал в российский плен с тяжелым ранением.
- 28 февраля Роман погиб под Угледаром.
- О гибели Иваненко сообщил его кум и капитан команды "Наш формат" Владимир Черняк. Тогда он был с родными и объявил, что "через несколько дней Рома будет дома".
- 11 марта того же года защитника Украины эвакуировали "на щите".
- У комика осталась жена Екатерина. Они были вместе 10 лет.