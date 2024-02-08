Інтерв'юерка й раніше зізнавалася про те, що до своїх дітей ще не готова. Однак вона може стати мамою за однієї умови.

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Раміна Есхакзай може всиновити дитину

Раміна Есхакзай зізналася, що думає про всиновлення. Однак вона хотіла б подарувати сім'ю дитині трохи старшій – віком 5 – 6 років. На таку важливу думку її надихнули Тимур та Інна Мірошниченко та їхній син Марсель – і те, як він змінився у їхній родині.

Дитина, яку ти народжуєш, на все життя. Їй треба дати освіту, проводити з нею час. Я думаю про те, що готова всиновити дитину старше, не немовля. Не хочу мати саме своїх дітей. Я не вважаю, що мої гени кращі за інші. Всі діти однакові. Я просто дивлюсь, як змінився син Тімура та Інни Мірошниченко, якого вони всиновили,

– поділилась блогерка.

Інтерв'юерка додала, що готова до нових стосунків. Якщо у бойфренда буде дитина, вона також на це згодна.

"Якщо я почну стосунки з людиною, в якої є дитина – це теж окей. Але саме народжувати я не хочу. Тому що у мене є молодша сестра, і в мене таке враження, що я була для неї мамою", – пояснила своє рішення Раміна.

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