Інна Мірошниченко поспілкувалась з шанувальниками в інстаграм-сторіз. Вона відповіла на запитання про те, чи має побажання щодо віку дитини, яку хотіла б всиновити.

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Яку дитину хотіла б усиновити Інна Мірошниченко

Дружина шоумена розповіла, що хотіла б усиновити дитину, якій було б 10 років та більше. Однак це зробити неможливо через обмеження. Біологічні діти мають бути у родині найстаршими.

Я б хотіла дорослу дитину. 10+. Бо в такому віці шанси на сім'ю стрімко падають. Але ми говорили про це з тренерами. Не дозволяють, бо діти в сім'ї в пріоритеті. Для них має зберігатися черговість появи. Тобто Мія має бути найстаршою, тому нам дозволяють дитину максимум 5 років. Може навіть молодше,

– розповіла Інна Мірошниченко.

Інна Мірошниченко додала, що мінімального віку для неї немає. Та краще, щоб дитина була старше 2 років, адже немовлята і так довго у системі не затримуються.



Інна Мірошниченко про вік дитини / Фото з інстаграм-сторіз

Тімур та Інна Мірошниченко всиновлять ще одну дитину

Через кілька місяців після всиновлення Марселя Інна Мірошниченко вдруге подала документи у службу в справах дітей та сім'ї. Вона буде займатися всиновленням самостійно, щоб облегшити та прискорити процес для чоловіка Тімура.

Коли Інні вдасться усиновити дитину, відбудеться "внутрішньосімейне усиновлення", коли й Тімур стане батьком названої дитини.

Наразі Інна Мірошниченко очікує, коли розпочнуться курси усиновлювачів. Після отримання висновків тренерів можна буде братися до пошуку дитину.