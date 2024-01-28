Інтерв'юерка раптово поринула у спогади – кадри з домашнього архіву їй надіслала мама. Раміна опублікувала ці фото в інстаграм-сторіз.

До слова Сказала, що я лицемір, – Євген Клопотенко вперше зізнався, чому посварився з Раміною Есхакзай

Раміна показала архівне фото з Козловським

Есхакзай здивувала фанів давнім фото з Віталієм Козловським. На ньому дівчина позує ще юною. Співак постав із довгим волоссям – вочевидь, на той час він лише починав свою музичну кар'єру.

Мама надіслала. Я та Віталій Козловський до всіх подій, про які ви знаєте,

– поділилася Раміна Есзакзай.



Раміна Есхакзай та Віталій Козловський / Фото з інстаграм-сторіз

Роман Раміни та Віталія Козловського: чи був він справжнім