Інтерв'юерка раптово поринула у спогади – кадри з домашнього архіву їй надіслала мама. Раміна опублікувала ці фото в інстаграм-сторіз.
До слова Сказала, що я лицемір, – Євген Клопотенко вперше зізнався, чому посварився з Раміною Есхакзай
Раміна показала архівне фото з Козловським
Есхакзай здивувала фанів давнім фото з Віталієм Козловським. На ньому дівчина позує ще юною. Співак постав із довгим волоссям – вочевидь, на той час він лише починав свою музичну кар'єру.
Мама надіслала. Я та Віталій Козловський до всіх подій, про які ви знаєте,
– поділилася Раміна Есзакзай.
Раміна Есхакзай та Віталій Козловський / Фото з інстаграм-сторіз
Роман Раміни та Віталія Козловського: чи був він справжнім
- У 2016 році пішли перші чутки про стосунки Віталія та Раміни, яка на той час була відомою після участі в "Холостяку-5". Вже наступного року співак зробив дівчині пропозицію.
- Ексхакзай несподівано покинула Віталія Козловського через рік після заручин. Пізніше вона скаржилась на начебто іншу кохану у співака та відсутність в них інтимного життя. Блогерці також не подобалось, що після стосунків з артистом її називали "колишньою Козловського".
- Віталій Козловський мало коментував розставання з Раміною. Лиш казав, що цієї людини нема в його житті більше. Та наприкінці 2022 артист зізнався, що їхній роман був фіктивним, хоч між ними "був вогонь".