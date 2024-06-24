73-річна сестра короля Чарльза III потрапила до лікарні, – ЗМІ

Принцеса Анна отримала струс мозку й інші травми, через що потрапила до лікарні. Її Високість наразі залишається в медзакладі в Брістолі.

З'ясувалося, що нещасний інцидент трапився ввечері 23 червня. Водночас медики сподіваються на швидке одужання 73-річної сестри Чарльза III.

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Відомо, що британська принцеса гуляла ввечері з кіньми в маєтку Гаткомб Парк, коли отримала травму, після чого її терміново госпіталізували. За словами представника палацу, принцеса Енн перебуває в стабільному стані і добре відновлюється. Очікується, що до кінця тижня донька королеви Єлизавети ІІ зможе повернутися додому, хоча їй довелося скасувати заплановані зустрічі та візити для повного одужання.

Королівська принцеса отримала незначні травми та струс мозку після інциденту в маєтку Гаткомб Парк вчора ввечері. Її Королівська Високість залишається в лікарні Саутмід, Брістоль, як запобіжний захід для спостереження, і очікується повне та швидке одужання,

– зазначив представник Букінгемського палацу.

Що відомо про стан здоров'я інших членів королівської родини