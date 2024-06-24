73-річна сестра короля Чарльза III потрапила до лікарні, – ЗМІ
Джерело:The Daily Mail
Принцеса Анна отримала струс мозку й інші травми, через що потрапила до лікарні. Її Високість наразі залишається в медзакладі в Брістолі.
З'ясувалося, що нещасний інцидент трапився ввечері 23 червня. Водночас медики сподіваються на швидке одужання 73-річної сестри Чарльза III.
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Відомо, що британська принцеса гуляла ввечері з кіньми в маєтку Гаткомб Парк, коли отримала травму, після чого її терміново госпіталізували. За словами представника палацу, принцеса Енн перебуває в стабільному стані і добре відновлюється. Очікується, що до кінця тижня донька королеви Єлизавети ІІ зможе повернутися додому, хоча їй довелося скасувати заплановані зустрічі та візити для повного одужання.
Королівська принцеса отримала незначні травми та струс мозку після інциденту в маєтку Гаткомб Парк вчора ввечері. Її Королівська Високість залишається в лікарні Саутмід, Брістоль, як запобіжний захід для спостереження, і очікується повне та швидке одужання,
– зазначив представник Букінгемського палацу.
Що відомо про стан здоров'я інших членів королівської родини
- Принцеса Уельська в кінці березня повідомила про онкологічного захворювання. Водночас нещодавно Кейт розповіла, що процес лікування ще триває, але є позитивні результати. Також уперше після оголошення про свою хворобу Її Високість з'явилася на публіці разом з дітьми та чоловіком під час урочистого параду Trooping the Colour, присвяченого дню народження короля Чарльза III.
- Про рак у монарха стало відомо в лютому цього року. За рекомендацією лікарів, Його Величність був змушений тимчасово залишити виконання королівських обов'язків для проходження курсу променевої терапії. Вже 30 квітня король повернувся до своїх обов'язків і тепер часто з'являється на публічних заходах. Так, нещодавно він здійснив першу закордонну поїздку після оголошення про захворювання.