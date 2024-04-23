Вони до того ж поділилися фотографією юного принца. Що цікаво, це фото зробила Кетрін, яка хворіє на рак.

Цікаво Це навіть не критика, – Позитив раптово заговорив про Каменських, яка будує кар'єру за кордоном

Як королівська сім'я привітала принца Луї

На сторінці принца і принцеси Уельських вийшов пост, де вони поділилися свіжим фото хлопця. На світлині усміхнений Луї відпочиває на ковдрі в саду, одягнений в картату сорочку і шорти.

З 6-м днем ​​народження, принц Луї,

– написали батьки під дописом.

Також королівська родина подякувала прихильникам за привітання.

Що відомо про принца Луї