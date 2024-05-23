Без Кейт Міддлтон: принц Вільям влаштував прийом у саду Букінгемського палацу

На території Букінгемського палацу пройшла садова вечірка за участі принца Вільяма. Кейт Міддлтон на заході не було, але герцога підтримали принцеси Беатріс та Євгенія.

21 травня відбулась garden party – традиційна садова вечірка, що проходить у Букінгемському палаці. Попри сильний дощ принц Вільям поспілкувався з багатьма гостями, які завітали до нього.

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Як минула садова вечірка в Букінгемі

На один з найяскравіших королівських заходів цього літа запросили близько 8 тисяч осіб. Принцеса Уельська не змогла відвідати вечірку, адже продовжує лікування. Тому принца Вільяма підтримували принцеси Євгенія та Беатріс.

Захід мав суворий дрескод, тож син короля постав перед публікою у костюмі-трійці та циліндрі. Жінки завітали у вишуканих довгих сукнях та капелюшках.

Також свято відвідала Зара Тіндалл у супроводі чоловіка, герцог та герцогиня Глостерські.

Принц Вільям повернувся додому не з порожніми руками: письменниця Ровен Адерін подарувала йому свою книжку, яку той пообіцяв прочитати наймолодшому синові Луї.

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