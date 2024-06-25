"Яблуко від яблуні": у мережі обговорюють запальні танці принца Вільяма та його сина Луї
Принц Вільям відсвяткував своє 42-річчя на концерті попзірки Тейлор Свіфт. Під час виступу співачки Його Високість захоплено підспівував артистці й танцював. Водночас користувачі помітили схожість рухів принца Уельського з його сином Луї.
6-річний принц вважається "королем мемів" через свою непосидючість і запальний характер. Так, на першій публічній появі Кейт Міддлтон хлопчик розважав себе та усіх навколо.
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Днями, принц Вільям відвідав виступ Тейлор Свіфт на легендарному стадіоні Вемблі в рамках її світового туру The Eras. Там він мав можливість не тільки насолодитися шоу, але й особисто познайомитися зі співачкою. Відео, на якому Його Високість відривається на концерті та підспівує композиції Shake it off, вже заполонили мережу.
Після цього юзери помітили певну схожість у танцювальних рухах принца Вільяма та його молодшого сина Луї. Шанувальники згадали ювілейний захід, присвячений 70-річчю правління королеви Єлизавети II у 2022 році. На ньому хлопчик заполонив увагу всіх присутніх. 6-річний принц запам'ятався запальними танцями та витівками, які неодноразово викликали усмішку у Кейт Міддлтон.
Згодом Луї через свою поведінку почав сперечатися з рідними. Ба більше, він показав язик своїй мамі – принцесі Уельській.
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