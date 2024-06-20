Втім, пара, ймовірно, сильно розлютила королівську сім'ю. Нещодавно офіційний сайт родини видалив заяву принца Гаррі про стосунки з Меган Маркл. Щоправда, навіть цей факт не зупинив зірок у тому, щоб покращити стосунки з родичами.

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Так, подружжя наразі розглядає можливість життя на дві країни – США та Велика Британія. Принц Гаррі на початку червня розпочав пошук житла, щоб не зупинятися постійно в готелях під час відвідування Лондона.

Як повідомив екскоролівський дворецький Грант Гаролд, такі дії пари можуть сприяти зближенню з королівською родиною. За словами чоловіка, подружжя пів року житиме у США, а іншу половину – у Великій Британії.

Втім, Гаролд не впевнений, що Меган захоче остаточно переїхати до Лондона, оскільки наразі має розкішне помешкання у Каліфорнії, вартістю 14 мільйонів доларів (567 642 054 гривень). Однак, Грант зазначив, що на відміну від дружини, принц Гаррі залюбки повернеться до Великої Британії.

Я можу повірити, що Гаррі хотів би повернутися сюди, він любить Великобританію. Він отримав тут чудове виховання, йому подобалося тут жити, і я це пам'ятаю,

– розповів дворецький.

До того ж принц Гаррі розуміє, що через американське походження Меган, розподіл часу між країнами має бути однаковий.

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