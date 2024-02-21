Принц чітко переконаний, що він не зможе це зробити, навіть якщо він чи Меган матимуть таке бажання. Також він назвав причини, чому це неможливо.

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Чи повернеться принц Гаррі до королівських обов'язків

Наразі він проживає з дружиною Меган Маркл та дітьми у США. За словами принца, його бажання буде не достатньо, аби повернутися до королівства. Річ у тім, що цьому перешкоджатиме "третя сторона", як сказав Гаррі.

Ні, я не думаю, що це коли-небудь стане можливим. Навіть якщо буде угода між мною та моєю сім'єю, є третя сторона, яка зробить усе, що завадить нам повернутися назад, а тому зробить це неможливим,

– висловився він.

Деякі королівські інсайдери вважають, що не існує "жодних шансів" на повернення Гаррі до королівських обов'язів, бо на заваді стане старший брат. Вони припускають, що принц Вільям не довіряє Гаррі та Меган.

До слова, зараз не так багато осіб в оточенні короля, хто може виконувати державні обов'язки замість нього. Адже нещодавно у Чарльза III діагностували онкологію, тож він проходить курс лікування.

Тоді як Кейт Міддлтон у січні зробили операцію на черевній порожнині. Зараз вона відновлюється після хірургічного втручання. Повідомлялось, що Кейт з'явиться на публіці аж після Великодня.

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