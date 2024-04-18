Ба більше, це перший публічний виступ принца з моменту оголошення звістки про рак Кейт Міддлтон. Так, Гаррі вирішив скористатися можливістю, аби наголосити набутті нового громадянства.

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Принц Гаррі більше не резидент Великої Британії

17 квітня, принц, через відеозв'язок, взяв участь у щорічних загальних зборах екологічної туристичної організації Travalyst, розташованої у Лондоні. Компанія заснована самим Гаррі у 2019 році, і в цю середу вона представила звітність, де була подана оновлена інформація щодо власника. У документації зазначено, що місце проживання з країни "Велика Британія" було змінено на "Сполучені Штати".

Як відомо, у 2020 році принц разом з дружиною Меган Маркл переїхав до Америки, де досі живе зі своїми дітьми – 4-річним сином Арчі та 2-річною донькою Лілібет. Через те, що подружжя вийшло з королівської сім'ї, їх виселили з власного будинку Фрогмор Котедж у Британії, який подарувала їм покійна королева. Водночас лише у 2023 році вони звільнили цей дім, що залишило їх без офіційно зареєстрованого помешкання у Великій Британії.

Цікаво, що коли Гаррі та Меган мають бажання відвідати Британію, то вони змушені зупинятися у друзів чи в готелі.

Дім для мене зараз, поки що, в Штатах. І це дійсно так відчувається. Нас зустріли з розпростертими обіймами, і ми створили таку чудову спільноту в Санта-Барбарі,

– сказав принц ще у 2022 році.

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