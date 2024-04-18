Ба більше, це перший публічний виступ принца з моменту оголошення звістки про рак Кейт Міддлтон. Так, Гаррі вирішив скористатися можливістю, аби наголосити набутті нового громадянства.
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Принц Гаррі більше не резидент Великої Британії
17 квітня, принц, через відеозв'язок, взяв участь у щорічних загальних зборах екологічної туристичної організації Travalyst, розташованої у Лондоні. Компанія заснована самим Гаррі у 2019 році, і в цю середу вона представила звітність, де була подана оновлена інформація щодо власника. У документації зазначено, що місце проживання з країни "Велика Британія" було змінено на "Сполучені Штати".
Як відомо, у 2020 році принц разом з дружиною Меган Маркл переїхав до Америки, де досі живе зі своїми дітьми – 4-річним сином Арчі та 2-річною донькою Лілібет. Через те, що подружжя вийшло з королівської сім'ї, їх виселили з власного будинку Фрогмор Котедж у Британії, який подарувала їм покійна королева. Водночас лише у 2023 році вони звільнили цей дім, що залишило їх без офіційно зареєстрованого помешкання у Великій Британії.
Цікаво, що коли Гаррі та Меган мають бажання відвідати Британію, то вони змушені зупинятися у друзів чи в готелі.
Дім для мене зараз, поки що, в Штатах. І це дійсно так відчувається. Нас зустріли з розпростертими обіймами, і ми створили таку чудову спільноту в Санта-Барбарі,
– сказав принц ще у 2022 році.
Що відомо про відмову Гаррі від королівських обов'язків
- Ця інформація оприлюднилася у 2020 році. Водночас мережею ширилися різні теорії, чому так все сталося.
- Хтось з користувачів вважав, що Меган не знайшла спільної мови з покійною королевою Єлизаветою II, а хтось був впевнений, що Маркл має неприязні стосунки з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.
- Подружжя було розчарованим постійним стеженням за ним представників медіа. До того ж пару не влаштовувала заборона від Букінгемського палацу розвивати бренд з назвою SussexRoyal. Тоді Гаррі та Меган і заявили про плани щодо фінансової незалежності від королівської сім’ї.
- Згодом принцу зі своєю дружиною таки вдалося перейменувати власний сайт на Sussex.com. Там можна дізнатися їхні біографії та перелік останніх новин про них. За припущеннями деяких джерел, вони зробили це для підвищення медійності.