Під час заходу Гаррі вручив нагороду Волтера Пейтона "Людина року". Її отримують не лише за блискучу гру, а й й тому числі, за благодійність і вплив на суспільство.
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Принц Гаррі у своїй промові не згадав хворого батька
На церемонії у Resorts World Theatre Гаррі мав честь нагородити найкращого футболіста. Ним став член команди "Піттсбург Стілерс" Кемерон Гейворд. Спортсмен, очевидно, цього не чекав.
"Я в шоці. Це принц Гаррі", – сказав Кемерон під час отримання нагороди.
Утім, присутні не почули жодного слова під час промови принца про його батька Чарльза, у якого нещодавно виявили рак.
Раніше Гаррі спеціально літав із Лос-Анджелеса до Лондона, щоб відвідати хворого короля у його резиденції. Зустріч тривала близько 45 хвилин. Після цього принц повернувся до США та вже наступного дня прибув до Лас-Вегаса.
У короля виявили рак
- Таку новину днями повідомив Букінгемський палац. Наразі Чарльз III проходить курс лікування. Через це монарх поки не може виконувати свої державні обов'язки. Лікарі переконували, що діагноз не пов'язаний з попередньою операцією короля.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак поділився, що рак у короля діагностували на ранній стадії. Це означає, що є високі шанси на одужання. За словами Сунака, він постійно перебуває на зв'язку з Чарльзом III.
- Цікаво, що принц Вільям нещодавно мав промову на благодійній гала-вечері Air Ambulance Charity в Лондоні. Він подякував за добрі слова на підтримку свого хворого батька, а також дружини Кейт Міддлтон, якій раніше зробили операцію на черевній порожнині.