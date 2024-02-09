Під час заходу Гаррі вручив нагороду Волтера Пейтона "Людина року". Її отримують не лише за блискучу гру, а й й тому числі, за благодійність і вплив на суспільство.

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Принц Гаррі у своїй промові не згадав хворого батька

На церемонії у Resorts World Theatre Гаррі мав честь нагородити найкращого футболіста. Ним став член команди "Піттсбург Стілерс" Кемерон Гейворд. Спортсмен, очевидно, цього не чекав.

"Я в шоці. Це принц Гаррі", – сказав Кемерон під час отримання нагороди.

Утім, присутні не почули жодного слова під час промови принца про його батька Чарльза, у якого нещодавно виявили рак.

Раніше Гаррі спеціально літав із Лос-Анджелеса до Лондона, щоб відвідати хворого короля у його резиденції. Зустріч тривала близько 45 хвилин. Після цього принц повернувся до США та вже наступного дня прибув до Лас-Вегаса.

У короля виявили рак