Після 4 років в США: принц Гаррі та Меган Маркл хочуть помиритися з королівською сім'єю
Джерело:New York Post
У 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від королівських обов'язків та переїхали до США. Однак, тепер подружжя займається пошуком будинку у Великій Британії, що може свідчити про бажання примирення з родиною.
Втім, пара, ймовірно, сильно розлютила королівську сім'ю. Нещодавно офіційний сайт родини видалив заяву принца Гаррі про стосунки з Меган Маркл. Щоправда, навіть цей факт не зупинив зірок у тому, щоб покращити стосунки з родичами.
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Так, подружжя наразі розглядає можливість життя на дві країни – США та Велика Британія. Принц Гаррі на початку червня розпочав пошук житла, щоб не зупинятися постійно в готелях під час відвідування Лондона.
Як повідомив екскоролівський дворецький Грант Гаролд, такі дії пари можуть сприяти зближенню з королівською родиною. За словами чоловіка, подружжя пів року житиме у США, а іншу половину – у Великій Британії.
Втім, Гаролд не впевнений, що Меган захоче остаточно переїхати до Лондона, оскільки наразі має розкішне помешкання у Каліфорнії, вартістю 14 мільйонів доларів (567 642 054 гривень). Однак, Грант зазначив, що на відміну від дружини, принц Гаррі залюбки повернеться до Великої Британії.
Я можу повірити, що Гаррі хотів би повернутися сюди, він любить Великобританію. Він отримав тут чудове виховання, йому подобалося тут жити, і я це пам'ятаю,
– розповів дворецький.
До того ж принц Гаррі розуміє, що через американське походження Меган, розподіл часу між країнами має бути однаковий.
Що відомо про відмову принца Гаррі від королівських обов'язків
- Про це стало відомо у 2020 році. Одразу після оприлюднення цієї інформації, мережею почали розповсюджуватися різні теорії, чому все так сталося.
- Хтось з користувачів вважав, що Меган не знайшла спільної мови з покійною королевою Єлизаветою II, а хтось був впевнений, що Маркл має неприязні стосунки з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон.
- Подружжя не могло змиритися з постійним стеженням за ним представників медіа. До того ж пару не влаштовувала заборона від Букінгемського палацу розвивати бренд з назвою SussexRoyal. Тоді Гаррі та Меган і заявили про плани щодо фінансової незалежності від королівської сім'ї.
- Втім, принц зі своєю дружиною перейменував власний сайт на Sussex.com, де можна дізнатися їхні біографії та перелік останніх новин.