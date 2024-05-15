Виграли значно більш ніж Nemo: учасниці Євробачення-2024 розсекретили свої стосунки

Представниці Чехії та Сан-Марино на Євробаченні-2024 заявили про свої стосунки. Виконавиці підкреслили, що виграли дещо значно більше, ніж кришталевий мікрофон.

Під час пісенного конкурсу вони знайшли кохання. Артистки вже навіть замилували єврофанів спільними романтичними фото.

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Як Aiko та Кет оголосили про свої стосунки

Після фіналу Євробачення-2024 барабанниця бенду Megara поділилася фотографіями, на яких була зображена з представницею Чехії. На знімках вони обіймалися та цілувалися.

Nemo виграв мікрофон, але мушу сказати, що я виграла на Євробаченні значно більше,

– зазначила Кет Альмагро.

Що відомо про участь Aiko та Кет Альмагро в Євробаченні