Виграли значно більш ніж Nemo: учасниці Євробачення-2024 розсекретили свої стосунки
15 травня 2024, 22:29Читать новость на русском
Джерело:Кет Альмагро
Представниці Чехії та Сан-Марино на Євробаченні-2024 заявили про свої стосунки. Виконавиці підкреслили, що виграли дещо значно більше, ніж кришталевий мікрофон.
Під час пісенного конкурсу вони знайшли кохання. Артистки вже навіть замилували єврофанів спільними романтичними фото.
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Як Aiko та Кет оголосили про свої стосунки
Після фіналу Євробачення-2024 барабанниця бенду Megara поділилася фотографіями, на яких була зображена з представницею Чехії. На знімках вони обіймалися та цілувалися.
Nemo виграв мікрофон, але мушу сказати, що я виграла на Євробаченні значно більше,
– зазначила Кет Альмагро.
Що відомо про участь Aiko та Кет Альмагро в Євробаченні
- Aiko, справжнє ім'я якої Альона Ширманова-Костебелова, представляла Чехію на пісенному конкурсі з треком Pedestal, який заспівала під час другого півфіналу 9 травня. Відомо, що виконавиця є художницею-візіонеркою, що досліджує теми любові, самотності та саморозуміння через свою музику, використовуючи її як інструмент для самоаналізу.
- Кет Альмагро ж була учасницею від Сан-Марино та виступала у складі іспанського рок-гурту Megara. Цей бенд розробив унікальний музичний стиль, відомий як "Рок Фуксія", що поєднує в собі елементи електронних, танцювальних та рок-жанрів, а на Євробаченні музиканти виконали пісню 1:11. Виступ колективу вразив своєю епатажністю і був створений у стилі субкультури емо, яка була популярна у 2000-х.
- Проте жодна з країн не змогла пройти в фінал Євробачення-2024.