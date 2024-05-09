Виступ рок-бенду вразив єврофанів своєю епатажністю. Вони виконали пісню 1:11, а на стиль їхнього номера, ймовірно, надихнула молодіжна субкультура емо, яка була популярна у 2000-х.
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Як гурт Megara виступив на сцені Євробачення-2024
Музиканти в Мальме з'явилися у рожево-чорних образах. У своїй конкурсній пісні Megara поєднали елементи року, металу, танцю та електроніки.
У пресрелізі колектив заявив, що трек вони написали протягом кількох днів з наміром зробити щось, чого вони ніколи раніше не створювали.
Megara – 1:11: дивіться відео онлайн
Що відомо про гурт Megara
- Він складається з чотирьох учасниць і був заснований у 2015 році в Мадриді, Іспанія, гітаристом Тіо Роберто Буено та вокалісткою Кензі Луветт.
- Незабаром після створення колектив випустив свій дебютний мініальбом Muérase quien pueda.
- Популярність Megara злетіла з виходом другого студійного альбому Aquí estamos todos locos у 2018 році.
- Зауважимо, що бенд розробив унікальний музичний стиль, відомий як "Рок Фуксія", що поєднує в собі елементи електронних, танцювальних та рок-жанрів.