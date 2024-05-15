Цього року Тарабарова відзначила 12-ту річницю з моменту початку сольної карʼєри. Дівчина неодноразово зізнавалась, що пройшла чимало важких моментів, щоб стати тою, ким є зараз. Як склалась карʼєра та де зараз Світлана, детальніше розповість Show 24.
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Дитинство та юність
Майбутня зірка народилась у липні 1990-го року в Херсоні. Батько працював на заводі, а мама була вихователькою в дитячому садочку. Дівчинка із самого дитинства була творчою особистістю. У 13 років стала учасницею танцювального колективу "Оазис".
Світлана Тарабарова на новорічному святі / Фото з особистого архіву співачки
Після закінчення школи дівчина поїхала підкорювати столицю. Виконавиця навчалась у Київській академії естрадного та циркового мистецтва.
Початок кар'єри
Точкою відліку початку зіркового життя стала участь у "Фабриці зірок". Одне із призових місць дівчина посіла завдяки своєму таланту, а також енергійності та яскравим номерам.
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Згодом Тарабарова стала учасницею жіночого гурту Real O під керівництвом Наталії Могилевської, разом із Регіною Тодоренко, Ліною Мицукі та Оленою Виноградовою. Але через 4 роки співачка вирішила покинути колектив і розпочала сольну карʼєру.
Гурт Real O у складі з Тарабаровою / Фото з інстаграму Аліни Астровської
Виконавиця доволі успішно прокладала шлях в українському шоубізі. У 2016 році навіть пробувала власні сили на Національному відборі Євробачення і пройшла до півфіналу із піснею "Ніколи знову". Утім, на пісенний конкурс вона не потрапила.
Композиції співачки неодноразово відзначались популярними преміями: "Пісня року", "Музична платформа", M1 Music Awards. Неабиякими хітами Тарабарової можна назвати пісні: "Мені казково", "Світло в тобі", "Повертайся живим", "Добре з тобою".
Особисте життя
Ще під час участі у "Фабриці зірок" Світлана почала зустрічатись із Дантесом. Пара пробула в стосунках 3 роки. Дівчина зізнавалась, що вони були "вибуховою сумішшю".
Ми декілька разів навіть хотіли взяти шлюб, побратися. Але постійно сварилися і все це нічим не закінчувалося. І добре, бо нічим хорошим це би не закінчилося. Бо ми – вогонь один із одним,
– розповіла співачка.
Світлана Тарабарова та Дантес / Фото з відкритих джерел
У 2016 році виконавиця вийшла заміж за свого концертного директора Олексія Бондаря, який старший за неї на 14 років. За два роки після одруження у пари народився первісток, якого назвали Іваном. Сімʼя також виховує двох доньок: 3-річну Марію та 1-річну Поліну.
Тарабарова із сім'єю / Фото з інстаграму співачки
Де зараз Світлана Тарабарова
Співачка живе та виховує дітей в Україні. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сім'я втратила заробіток. Тарабарова з великим болем розповідала, що родина змушена продати свій будинок під Києвом, про який так довго мріяла, бо немає змоги за нього платити.
Світлана ділилась, що іноді доводиться залазити в борги, щоб оплатити всі потреби. Але не зважаючи на труднощі, Тарабарова продовжує творити й ділиться позитивними емоціями зі своїми прихильниками в соціальних мережах.