Цього року Тарабарова відзначила 12-ту річницю з моменту початку сольної карʼєри. Дівчина неодноразово зізнавалась, що пройшла чимало важких моментів, щоб стати тою, ким є зараз. Як склалась карʼєра та де зараз Світлана, детальніше розповість Show 24.

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Дитинство та юність

Майбутня зірка народилась у липні 1990-го року в Херсоні. Батько працював на заводі, а мама була вихователькою в дитячому садочку. Дівчинка із самого дитинства була творчою особистістю. У 13 років стала учасницею танцювального колективу "Оазис".

Світлана Тарабарова на новорічному святі / Фото з особистого архіву співачки

Після закінчення школи дівчина поїхала підкорювати столицю. Виконавиця навчалась у Київській академії естрадного та циркового мистецтва.

Початок кар'єри

Точкою відліку початку зіркового життя стала участь у "Фабриці зірок". Одне із призових місць дівчина посіла завдяки своєму таланту, а також енергійності та яскравим номерам.

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Згодом Тарабарова стала учасницею жіночого гурту Real O під керівництвом Наталії Могилевської, разом із Регіною Тодоренко, Ліною Мицукі та Оленою Виноградовою. Але через 4 роки співачка вирішила покинути колектив і розпочала сольну карʼєру.

Гурт Real O у складі з Тарабаровою / Фото з інстаграму Аліни Астровської

Виконавиця доволі успішно прокладала шлях в українському шоубізі. У 2016 році навіть пробувала власні сили на Національному відборі Євробачення і пройшла до півфіналу із піснею "Ніколи знову". Утім, на пісенний конкурс вона не потрапила.

Композиції співачки неодноразово відзначались популярними преміями: "Пісня року", "Музична платформа", M1 Music Awards. Неабиякими хітами Тарабарової можна назвати пісні: "Мені казково", "Світло в тобі", "Повертайся живим", "Добре з тобою".

Особисте життя

Ще під час участі у "Фабриці зірок" Світлана почала зустрічатись із Дантесом. Пара пробула в стосунках 3 роки. Дівчина зізнавалась, що вони були "вибуховою сумішшю".

Ми декілька разів навіть хотіли взяти шлюб, побратися. Але постійно сварилися і все це нічим не закінчувалося. І добре, бо нічим хорошим це би не закінчилося. Бо ми – вогонь один із одним,

– розповіла співачка.

Світлана Тарабарова та Дантес / Фото з відкритих джерел

У 2016 році виконавиця вийшла заміж за свого концертного директора Олексія Бондаря, який старший за неї на 14 років. За два роки після одруження у пари народився первісток, якого назвали Іваном. Сімʼя також виховує двох доньок: 3-річну Марію та 1-річну Поліну.

Тарабарова із сім'єю / Фото з інстаграму співачки

Де зараз Світлана Тарабарова

Співачка живе та виховує дітей в Україні. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сім'я втратила заробіток. Тарабарова з великим болем розповідала, що родина змушена продати свій будинок під Києвом, про який так довго мріяла, бо немає змоги за нього платити.

Світлана ділилась, що іноді доводиться залазити в борги, щоб оплатити всі потреби. Але не зважаючи на труднощі, Тарабарова продовжує творити й ділиться позитивними емоціями зі своїми прихильниками в соціальних мережах.