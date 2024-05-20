Представник Нідерландів Йост Кляйн уперше прокоментував дискваліфікацію на Євробаченні-2024

20 травня 2024, 18:50
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Цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення-2024 дискваліфікували учасника з Нідерландів. Йост Кляйн уперше відреагував на цей інцидент.

Це сталося під час фестивалю Freshtival в Енсхеді. На сцені артист виконав свою конкурсну пісню Europapa і коротко висловився про пісенний конкурс. 

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Що Йост Кляйн сказав про дискваліфікацію 

Виконавець вирішив ніяк не коментувати інцидент, проте зазначив, що любить своїх фанів. 

Тепер я міжнародний артист. Знаю, що ви чекаєте від мене якогось коментаря про дискваліфікацію, але я просто скажу, що люблю вас,
– висловився артист. 

Чому представника Нідерландів дискваліфікували з Євробачення-2024

  • Це сталося після скарги, поданої членкинею знімальної групи.
  • Шведська поліція наразі розслідує цю справу, що спонукало організаторів вважати недоречною подальшу участь співака Йоста Кляйна у гранд-фіналі міжнародного пісенного конкурсу.
  • Це рішення зустріло незгоду з боку нідерландської телерадіокомпанії AVROTROS, яка вважає покарання непропорційним.
  • Як наслідок, Нідерланди відмовилися оголошувати оцінки свого журі для конкурсантів з інших країн на Євробаченні.

Автор: Софія Хомишин