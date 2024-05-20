Представник Нідерландів Йост Кляйн уперше прокоментував дискваліфікацію на Євробаченні-2024

Цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення-2024 дискваліфікували учасника з Нідерландів. Йост Кляйн уперше відреагував на цей інцидент.

Це сталося під час фестивалю Freshtival в Енсхеді. На сцені артист виконав свою конкурсну пісню Europapa і коротко висловився про пісенний конкурс.

Не пропустіть Переможці Євробачення-2024 Nemo зізналися, що їхня нагорода зникла

Що Йост Кляйн сказав про дискваліфікацію

Виконавець вирішив ніяк не коментувати інцидент, проте зазначив, що любить своїх фанів.

Тепер я міжнародний артист. Знаю, що ви чекаєте від мене якогось коментаря про дискваліфікацію, але я просто скажу, що люблю вас,

– висловився артист.

Чому представника Нідерландів дискваліфікували з Євробачення-2024