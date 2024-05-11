Щасливі, що він з нами, – представник Латвії на Євробаченні-2024 прихистив собаку з Харкова
Джерело:Євробачення Україна
Деякі країни-учасниці публічно підтримали Україну на Євробаченні-2024. Серед них і представник Латвії Dons, який дав притулок песику з Харкова.
11 травня у фіналі Євробачення глядачі побачать виступи 25 країн, серед яких і латвієць Dons. Він вийде на сцену під номером 11.
До слова alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024
Представник Латвії прихистив собаку з Харкова
Під час церемонії відкриття Євробачення-2024 представник Латвії зізнався, що прихистив собаку з Харкова. Наразі песик живе з мамою учасника Євробачення, яка гуляє з твариною щодня. Dons дуже щасливий, що собака, на ім'я Ронні, з'явився в його житті.
Я дуже щасливий, що моя мама зараз зайнята. Вона гуляє із собакою щодня. Ронні живе з моєю мамою. Він прекрасний, і ми щасливі, що він із нами,
– зізнався співак.
Що відомо про підтримку України іншими учасниками
- Співак Silvester Belt, який цьогоріч представляє Литву, був одним із тих, хто виступав на акції Radarom!. Під час цього заходу литовці зібрали понад 8,288 мільйонів євро на закупівлю комплектів безпеки для українських воїнів.
- Ірландію цього року представили небінарні Bambie Thug. Під час їхнього виступу можна було розгледіти оригінальний манікюр Bambie Thug, де на нігтях красувалися невеликі ключі. На пресконференції один з ключів, який є символом відбудови українських міст, зруйнованих ракетами, Bambie Thug передала alyona alyona.