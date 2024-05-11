11 мая в финале Евровидения зрители увидят выступления 25 стран, среди которых и латвиец Dons. Он выйдет на сцену под номером 11.

К слову alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Представитель Латвии приютил собаку из Харькова

Во время церемонии открытия Евровидения-2024 представитель Латвии признался, что приютил собаку из Харькова. Сейчас песик живет с мамой участника Евровидения, которая гуляет с животным ежедневно. Dons очень счастлив, что собака по имени Ронни появился в его жизни.

Я очень счастлив, что моя мама сейчас занята. Она гуляет с собакой каждый день. Ронни живет с моей мамой. Он прекрасный, и мы счастливы, что он с нами,

– признался певец.

Что известно о поддержке Украины другими участниками