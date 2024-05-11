11 травня у фіналі Євробачення глядачі побачать виступи 25 країн, серед яких і латвієць Dons. Він вийде на сцену під номером 11.

До слова alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Представник Латвії прихистив собаку з Харкова

Під час церемонії відкриття Євробачення-2024 представник Латвії зізнався, що прихистив собаку з Харкова. Наразі песик живе з мамою учасника Євробачення, яка гуляє з твариною щодня. Dons дуже щасливий, що собака, на ім'я Ронні, з'явився в його житті.

Я дуже щасливий, що моя мама зараз зайнята. Вона гуляє із собакою щодня. Ронні живе з моєю мамою. Він прекрасний, і ми щасливі, що він із нами,

– зізнався співак.

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