На світлині можна побачити не лише зіркову пару, а й відомого саунд-продюсера Томаша Лукача. Цікаво, що у такий спосіб артисти вирішили розсекретити для чого вони відправилися за кордоном.

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Чим Каменських і Потап займаються за кордоном

З'ясувалося, що подружжя та саунд-продюсер наразі працюють над новим альбомом, обіцяючи незабаром порадувати своїх шанувальників свіжою музикою.

Де зараз Потап і Каменських