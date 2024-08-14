Julik (Назарій Гук) розповів, що підтримує зв'язок з Михайлом Хомою. Вони спілкуються не так часто, але за можливості зустрічаються у Львові чи на концертах.

До слова Я просто зомлію, – відомий артист заговорив про страх мобілізації

Під час війни Михайло Хома відмовився від образу Дзідзьо. Julik вважає, що він зможе повернутися до нього, але це буде не той артист, як раніше.

Я думаю, що він зможе, але це вже буде не той Дзідзьо, який був. Не може людина зупинятися на одному чи заморозити якийсь проєкт. "Дзідзьо" – це ж не було щось вигадане спеціально. Воно було вигадане жартома. Це була частина його. Це було його альтер его. Зараз він змінився. Він колись іншим був. Вже Дзідзьо не може таким бути, як був тоді,

– вважає Julik.

Раніше Дзідзьо й сам коментував свій відхід від сценічного образу. Він казав, що це його природна трансформація. Михайло Хома припустив, що став не таким цікавим для молодого покоління, але своє завдання він виконав.