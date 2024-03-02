Михайло Хома вперше прокоментував свою кардинальну трансформацію з початку повномасштабної війни. Артист поділився, що він просто змінився – це його ріст як людини.

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Михайло Хома про відмову від образу Дзідзьо

Коли людині нема чого втрачати, там є дуже велика воля, свобода, а коли в людини з'являється якась відповідальність, перед дітьми, наступним поколінням, державою, тоді ти розумієш, що потрібно трошки нести її. Це трансформація. Ми ростемо, і слава Богу,

– сказав Дзідзьо.

Михайло Хома припустив, що став нецікавим для молодого покоління. Але він вважає, що виконав своє завдання. На його думку, образ Дзідзьо був чесним, багато хто впізнавав у ньому самого себе.

"Ми змінюємося. Я не знаю, може я став нудним для молоді. Але я своє завдання на той час виконав. Багато хто впізнавав себе, і сказали, що це чесно. Адже я сценарій не писав. Мої фани повиростали. Якби того росту не було, мені було б не цікаво жити. Приємно, що в мене складається враження, що я всіх знаю", – додав артист.

Чим займається зараз Михайло Хома

З 24 лютого 2022 Дзідзьо рідко дає інтерв'ю та не з'являється у розважальних і інших шоу. Він рідко говорить навіть про те, чим саме допомагає ЗСУ.

Відомо, що Михайло Хома разом із Юрієм Горбуновим та Олександром Пономарьовим влаштовує благодійні заходи. Їм вдалося зібрати 3 мільйони доларів. Зараз Дзідзьо виконує більш серйозний репертуар: спільні треки з іншими артистами, пісні "Марічка", "Стоїть гора високая".