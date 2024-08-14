Julik (Назарий Гук) рассказал, что поддерживает связь с Михаилом Хомой. Они общаются не так часто, но по возможности встречаются во Львове или на концертах.

К слову Я просто сойду с ума, – известный артист заговорил о страхе мобилизации

Во время войны Михаил Хома отказался от образа Дзидзьо. Julik считает, что он сможет вернуться к нему, но это будет не тот артист, как раньше.

Я думаю, что он сможет, но это уже будет не тот Дзидзьо, который был. Не может человек останавливаться на одном или заморозить какой-то проект. "Дзидзьо" – это же не было что-то придуманное специально. Оно было придумано в шутку. Это была часть его. Это было его альтер эго. Сейчас он изменился. Он когда-то другим был. Уже Дзидзьо не может таким быть, как был тогда,

– считает Julik.

Ранее Дзидзьо и сам комментировал свой отход от сценического образа. Он говорил, что это его естественная трансформация. Михаил Хома предположил, что стал не таким интересным для молодого поколения, но свою задачу он выполнил.