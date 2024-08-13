Співак Julik (справжнє ім'я – Назарій Гук) розповів, що оновив свої дані у ТЦК та пройшов військово-лікарську комісію. Він готовий до того, що йому може прийти повістка, однак страх присутній.

До слова Зірка "Левів на джипі" Роман Щербан висловився про Андрія Лузана, який мобілізувався в ЗСУ

Я не вважаю себе тією людиною, яка вміє воювати, тримати зброю. По-перше, я розумію, що я сліпий, не дай Боже щось з окулярами... У мене поганий зір, десь мінус 5. Не вмію я цього. Ну якщо доведеться, тоді поїду. Але маю надію, що люди тямущі й розуміють, що я там тільки заважатиму,

– сказав Julik.

Артист розповів, що кілька разів запитував у своїх друзів-військових і захисників, для яких виступає, чи потрібен він на фронті. Більшість відповідали однаково: якщо Julik буде у підрозділі, його постійно прикриватимуть, а через це можуть полягти інші.

Щодо мобілізації артистів Julik вважає, що кожен має робити те, до чого він морально готовий. Сам він не певен, що може воювати.

Я за те, щоб кожен робив те, що вміє або те, до чого психологічно готовий. Я не можу бути впевнений у своїй психіці, що я туди прийду і робитиму те, що мені накажуть. Різні випадки бувають. Бувало, що хлопці розстрілювали побратимів, бо боялися і т.д. Я напевно ні, я просто зомлію і все,

– сказав Julik.

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