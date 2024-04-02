У мережі з'явилась новина про "смерть" Потапа: несподівана реакція репера і його фанів
Джерело:Потап
У соцмережах почала ширитись інформація про "смерть" Потапа. Репер вирішив негайно відреагувати на таку інформацію.
"Поховання" артиста також вже прокоментували його фани. У прихильників розділилися думки щодо цього питання.
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Що в мережі пишуть про смерть Потапа
Декілька днів тому на невідомому каналі в ютубі вийшов ролик про те, що співак відійшов у вічність. Скриншот цього відео до себе на сторінку 1 квітня виставив сам артист і під публікацією залишив смайли у вигляді долонь, що моляться.
Зауважимо, що на цьому ютуб-каналі часто випускають контент про "смерті" різних знаменитостей. Зокрема, Олі Полякової, Олега Винника, Влада Ями та інших.
У мережі люди неоднозначно відреагували на такий жарт співака. Деякі іронічно сприйняли такий допис, а інші вважають, що сьогодні недоречно жартувати про смерть.
- "Як насправді шкода цього добряка";
- "Краще так не жартувати. Дай Боже вам довго жити";
- "Замість похоронного увімкнемо "Дику дичку" або "Волонтера"";
- "Дивне почуття гумору в наш час";
- "Якийсь дебільний жарт, не можна з цим жартувати, тим більш зараз, коли гинуть наші захисники. Ганьба".
Згодом Потап виставив своє нове фото.
Все ще живий і здоровий,
– підписав світлину репер.
Де зараз Потап
- Продюсер і його дружина Настя Каменських вирушили до Латинської Америки.
- Репер зазначив, що поїхав за океан, щоб працювати з талановитими артистами та продюсувати хіти. Співачка також висловила бажання розвивати свою кар'єру за кордоном, поєднуючи українську тематику з досвідом відомих латиноамериканських авторів.
- Зараз Потап і Настя разом з саунд-продюсером Томашем Лукачем працюють над новим альбомом.