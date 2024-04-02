У мережі з'явилась новина про "смерть" Потапа: несподівана реакція репера і його фанів

У соцмережах почала ширитись інформація про "смерть" Потапа. Репер вирішив негайно відреагувати на таку інформацію.

"Поховання" артиста також вже прокоментували його фани. У прихильників розділилися думки щодо цього питання.

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Що в мережі пишуть про смерть Потапа

Декілька днів тому на невідомому каналі в ютубі вийшов ролик про те, що співак відійшов у вічність. Скриншот цього відео до себе на сторінку 1 квітня виставив сам артист і під публікацією залишив смайли у вигляді долонь, що моляться.

Зауважимо, що на цьому ютуб-каналі часто випускають контент про "смерті" різних знаменитостей. Зокрема, Олі Полякової, Олега Винника, Влада Ями та інших.

У мережі люди неоднозначно відреагували на такий жарт співака. Деякі іронічно сприйняли такий допис, а інші вважають, що сьогодні недоречно жартувати про смерть.

"Як насправді шкода цього добряка";

"Краще так не жартувати. Дай Боже вам довго жити";

"Замість похоронного увімкнемо "Дику дичку" або "Волонтера"";

"Дивне почуття гумору в наш час";

"Якийсь дебільний жарт, не можна з цим жартувати, тим більш зараз, коли гинуть наші захисники. Ганьба".

Згодом Потап виставив своє нове фото.

Все ще живий і здоровий,

– підписав світлину репер.

Де зараз Потап