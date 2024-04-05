Потап виїхав з України перед початком повномасштабного вторгнення нібито через запланований виступ в Іспанії. Війну він зустрів за кордоном. Репер активно записував різні ролики, у яких звертався до росіян і засуджував російську агресію. Утім, додому так і не повернувся.

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Чому Потап не повернувся до України

У мережі зірці постійно писали, чому він відмовляється їхати назад. Понад 6 місяців Потап не коментував закиди. Згодом він дав коментар, у якому прикрився, що за межами України він більш ефективний і корисний, ніж на Батьківщині. Мовляв, там він налагоджує допомогу, проводить благодійні виступи, кошти з яких перераховує на ЗСУ.

Якось Каменських пояснила, що в чоловіка немає вільної хвилинки приїхати додому, бо в нього щільний графік. Крім того, співачка зазначала, що вони не втекли з країни, у чому їх постійно звинувачують, а просто застрягли за кордоном.

Потап / фото з інстаграму співака

Далі Потап заявив, що на початку вторгнення заочно записався до тероборони. За його словами, він дуже хотів піти на фронт, тому його батько пішов до військкомату й записав його до лав тероборони. Утім, згодом репер вирішив почекати зі своїм бажанням і продовжити робити те, що вміє, – займатися благодійністю, писати музику.

У цей час ЗМІ облетіли знімки Потапа з наслідками застуди лицьового нерва. Спочатку всі жаліли репера, але згодом він сів у калюжу.

Репер випустив скандальний трек "Волонтер", у якому принизив людей, які допомагають. "Танцюй, мала, танцюй мала, давай, ти дві ночі дома не спала. Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями, волонтерила", – саме ці рядки пісні викликали шквал негативу в мережі. Згодом репер перепросив за свій трек.

Потап – Волонтер – слухати онлайн трек:

Чим займається Потап за кордоном

У своєму інстаграмі артист постійно демонструє, як мандрує світом. Усі поїздки, каже, робочі, аби налагодити дипломатичні стосунки, вигідні для допомоги Україні.

Він постійно проводить благодійні аукціони, побудував NFT-платформу Help UA, яка допомагає постраждалим від війни людям, є амбасадором батальйону "Добробат", встиг профінансувати відновлення будинку мешканки Гостомеля – Надії Іванівни.

Потап / фото з інстаграму співака

Крім того, Потап постійно зауважує, що за межами України займається написанням світових хітів. Часто показується з Каменських на різних заходах. Наприклад, не так давно побували в Маямі на церемонії премії Lo Nuestro Awards у ролі спеціальних гостей з України

Всупереч цьому, поруч з іменем Потапа завжди й скандал. Шоумен любить епатаж. Його нерідко бачать у компанії росіян, а не так давно в Німеччині було анонсовано вечірку за його участі під назвою "russian retro".

Особисте життя

З початком війни у ЗМІ постійно з'являються заголовки про проблеми в шлюбі Потапа й Насті. Хоча подружжя спростовує всі чутки, у їхніх акаунтах в інстаграмі все менше й менше спільних фото. Проте у шоубізнесових кулуарах перешіптуються, що між закоханими дійсно все не так просто.

Потап і Настя / фото з інстаграму співака

А в червні 2023 році ексдружина й колишня бізнес-партнерка Ірина Горова заявила, що припинила співпрацю з Потапом, а їхній бренд Mozgi Entertainment тепер називається Pomitni. За словами Горової, її з Олексієм пов'язує лише спільний син Андрій.