Настя Каменських ніжно привітала Потапа з днем народження: романтичне фото пари
8 травня 2024, 20:49Читать новость на русском
Джерело:Настя Каменських
Сьогодні, 8 травня, Потап відзначає 43 день народження. Зі святом артиста вже привітала його дружина Настя Каменських.
Вона присвятила пост коханому. Зауважимо, що тривалий час подружжя не публікувало спільних світлин.
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Як Настя Каменських привітала Потапа з днем народженням
З нагоди свята співачка виставила фото чоловіка. На світлині усміхнений репер сперся на руку Анастасії.
З днем народження, кохання,
– зазначила під публікацією артистка.
Де зараз Потап
- В соцмережах репер часто публікує світлини з різних країн світу. Зокрема, нещодавно Олексій Потапенко був у Парижі та Мадриді.
- Він стверджує, що кожна поїздка має дипломатичну мету, спрямовану на встановлення корисних відносин, які можуть допомогти Україні.
- До того ж нещодавно співак їздив до Латинської Америки. Він зазначав, що відправився туди для того, щоб попрацювати з досвідченими артистами в регіоні та випустити хіти, які посядуть перші місця в чартах.