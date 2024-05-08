Вона присвятила пост коханому. Зауважимо, що тривалий час подружжя не публікувало спільних світлин.

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Як Настя Каменських привітала Потапа з днем народженням

З нагоди свята співачка виставила фото чоловіка. На світлині усміхнений репер сперся на руку Анастасії.

З днем народження, кохання,

– зазначила під публікацією артистка.

Де зараз Потап

В соцмережах репер часто публікує світлини з різних країн світу. Зокрема, нещодавно Олексій Потапенко був у Парижі та Мадриді.