Она посвятила пост любимому. Отметим, что длительное время супруги не публиковали совместных фотографий.
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Как Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения
По случаю праздника певица выставила фото мужа. На фотографии улыбающийся рэпер оперся на руку Анастасии.
С днем рождения, любовь,
– отметила под публикацией артистка.
Где сейчас Потап
- В соцсетях рэпер часто публикует фотографии из разных стран мира. В частности, недавно Алексей Потапенко был в Париже и Мадриде.
- Он утверждает, что каждая поездка имеет дипломатическую цель, направленную на установление полезных отношений, которые могут помочь Украине.
- К тому же недавно певец ездил в Латинскую Америку. Он отмечал, что отправился туда для того, чтобы поработать с опытными артистами в регионе и выпустить хиты, которые займут первые места в чартах.