Она посвятила пост любимому. Отметим, что длительное время супруги не публиковали совместных фотографий.

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Как Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения

По случаю праздника певица выставила фото мужа. На фотографии улыбающийся рэпер оперся на руку Анастасии.

С днем рождения, любовь,

– отметила под публикацией артистка.

Где сейчас Потап

В соцсетях рэпер часто публикует фотографии из разных стран мира. В частности, недавно Алексей Потапенко был в Париже и Мадриде.