У вічність відійшов дідусь телезірки Микола. Йому було близько 95 років. Причину смерті Ольга не вказала.

Сумно Тобі назавжди 33, – мати загиблого Максима Кривцова щемливо згадала сина в день його народження

Помер дідусь Ольги Фреймут

У своєму інстаграмі ведуча поширила архівне фото зі своєю близькою людиною. На світлині Фреймут з дідусем були одягнені в національний одяг. Вони стояли на тлі старої хати та усміхалися. Ольга тримала дідуся за руку.

Дідусь Микола. Сьогодні його не стало,

– написала вона.



Фреймут з дідусем Миколою / Скриншот з інстаграму ведучої

Відомо, що це та інші фото були надруковані в журналі "Harper's Bazaar Ukraine". Також світлини використали для ілюстрацій книги "Бойківське весілля". Тоді Ольга зазначала, що дідусю вперше нанесли професійний грим. Він був дуже задоволений процесом, як розповідала Фреймут.

Хто з зірок втратив рідних цього року