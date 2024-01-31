У вічність відійшов дідусь телезірки Микола. Йому було близько 95 років. Причину смерті Ольга не вказала.
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Помер дідусь Ольги Фреймут
У своєму інстаграмі ведуча поширила архівне фото зі своєю близькою людиною. На світлині Фреймут з дідусем були одягнені в національний одяг. Вони стояли на тлі старої хати та усміхалися. Ольга тримала дідуся за руку.
Дідусь Микола. Сьогодні його не стало,
– написала вона.
Фреймут з дідусем Миколою / Скриншот з інстаграму ведучої
Відомо, що це та інші фото були надруковані в журналі "Harper's Bazaar Ukraine". Також світлини використали для ілюстрацій книги "Бойківське весілля". Тоді Ольга зазначала, що дідусю вперше нанесли професійний грим. Він був дуже задоволений процесом, як розповідала Фреймут.
Хто з зірок втратив рідних цього року
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- 11 січня пішла з життя бабуся Ірини Федишин, Євгенія. Жінці було 85 років. Співачка пригадувала, що найкращі моменти її життя були саме з бабусею. Артистка висловлювала щирі почуття до рідної людини.
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