Про смерть Кривцова на війні стало відомо на початку січня. Загибель Максима є непоправною втратою для багатьох українців, адже хлопець віддав життя за наше майбутнє під мирним небом.
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Мати Максима Кривцова зробила щемливий пост про сина
До дня народження Максима у своєму фейсбуці, Надія висловила найщиріші почуття до сина, який героїчно захищав Україну від російських окупантів. Жінка не може повірити у втрату рідної людини, адже він повинен був мати довге та щасливе життя.
Неповторний і найкращий, тобі назавжди 33. Втрачені мрії, надії, сподівання. Не почуємо твого своєрідного грайливого "Привіт!". Ти так вже нас оберігав від суворості війни, як всі янголи небесні. І не дочекався спокійного ранку, запашної кави о дванадцятій, тихого домашнього щастя,
– написала вона.
Надія відзначила, що син був дуже емпатичною та чутливою людиною. Тож не міг залишатися осторонь трагічних подій в країні. Для цього й став на захист батьківщини від ворога, який цинічно знищує українські землі.
Ти — син країни, воїн, щит з найліричнішою душею. Твоє щоденне було неоціненним. Тисячі "Чому?" зависли в павутині повітря. Принесу тобі сьогодні квіти, обійматиму твій портрет, буду дивитися в очі, слухати твоє слово серед твоїх найсвітліших друзів в Києві та плакати,
– зазначила жінка.
Хто висловлювався про загибель Кривцова
- Оплакували смерть Максима різні публічні особистості. Зокрема, поет Павло Вишебаба зізнався, що не може повірити в смерть військового. Він поділився, що відчув "фізичний біль в серці, як за рідною людиною".
- Письменниця Оксана Забужко теж писала про свої співчуття щодо смерті поета. Вона зізналась, що планувала купувати збірку віршів Кривцова.
- Військовослужбовиця ЗСУ з позивним "Відьма" Ірина Коваленко написала, що ненавидить росіян, які вбили поета.
- Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив фото зі збіркою Кривцова "Вірші з бійниці". Ця книга потрапила у рейтинг найкращих книг 2023 року за версією ПЕН Україна.