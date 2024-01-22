Про смерть Кривцова на війні стало відомо на початку січня. Загибель Максима є непоправною втратою для багатьох українців, адже хлопець віддав життя за наше майбутнє під мирним небом.

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Мати Максима Кривцова зробила щемливий пост про сина

До дня народження Максима у своєму фейсбуці, Надія висловила найщиріші почуття до сина, який героїчно захищав Україну від російських окупантів. Жінка не може повірити у втрату рідної людини, адже він повинен був мати довге та щасливе життя.

Неповторний і найкращий, тобі назавжди 33. Втрачені мрії, надії, сподівання. Не почуємо твого своєрідного грайливого "Привіт!". Ти так вже нас оберігав від суворості війни, як всі янголи небесні. І не дочекався спокійного ранку, запашної кави о дванадцятій, тихого домашнього щастя,

– написала вона.

Надія відзначила, що син був дуже емпатичною та чутливою людиною. Тож не міг залишатися осторонь трагічних подій в країні. Для цього й став на захист батьківщини від ворога, який цинічно знищує українські землі.

Ти — син країни, воїн, щит з найліричнішою душею. Твоє щоденне було неоціненним. Тисячі "Чому?" зависли в павутині повітря. Принесу тобі сьогодні квіти, обійматиму твій портрет, буду дивитися в очі, слухати твоє слово серед твоїх найсвітліших друзів в Києві та плакати,

– зазначила жінка.

Хто висловлювався про загибель Кривцова