Про смерть рідної людини Федишин розповіла своїм шанувальникам у соцмережах. Жінці було 85 років.

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Не стало бабусі Ірини Федишин

За словами співачки, найтепліші спогади її життя пов'язані саме з бабусею Євгенією. Вона висловила щирі почуття до неї.

Важко підібрати слова, це була бабуся, з якою я провела своє дитинство. Багато спогадів і найтепліших моментів: найсмачніші страви, найтепліші свята, найтурботливіші руки, найдобріше серце. Найрідніша та найкраща. Люблю тебе, моя бабусю. Дякую тобі за все. Спочивай з Богом, вічна пам'ять, Царство Небесне,

– написала вона.

Ірина повідомила, що їде додому, аби попрощатися з рідною людиною.

Також співачка зазначила, що змінюються дати деяких концертів. Зокрема, у Луцьку виступ переноситься на 22 січня, а у Рівному – на 23 січня.

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