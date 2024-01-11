Про смерть рідної людини Федишин розповіла своїм шанувальникам у соцмережах. Жінці було 85 років.
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Не стало бабусі Ірини Федишин
За словами співачки, найтепліші спогади її життя пов'язані саме з бабусею Євгенією. Вона висловила щирі почуття до неї.
Важко підібрати слова, це була бабуся, з якою я провела своє дитинство. Багато спогадів і найтепліших моментів: найсмачніші страви, найтепліші свята, найтурботливіші руки, найдобріше серце. Найрідніша та найкраща. Люблю тебе, моя бабусю. Дякую тобі за все. Спочивай з Богом, вічна пам'ять, Царство Небесне,
– написала вона.
Ірина повідомила, що їде додому, аби попрощатися з рідною людиною.
Також співачка зазначила, що змінюються дати деяких концертів. Зокрема, у Луцьку виступ переноситься на 22 січня, а у Рівному – на 23 січня.
Хто ще помер з відомих людей
- 9 січня не стало народного артиста України – Віталія Білоножко. Йому було 70 років. Дружина Світлана згодом повідомила, що причиною смерті стала зупинка серця.
- Співак виконував українські народні та естрадні пісні, світові шлягери. Став лауреатом багатьох премій. Упродовж своєї кар'єри випустив 6 компакт-дисків в Україні, США та Канаді та 12 аудіокасет.
- З 1995 року Віталій Білоножко виступав разом з дружиною Світланою. Через 4 роки подружжя заснувало регулярний Міжнародний фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець", який був одним з найпопулярніших в країні.